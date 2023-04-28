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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

В номере Ничушкина нашли пьяную женщину. Она ударила врача «Колорадо»

Стали известны подробности инцидента, произошедшего с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Об этом сообщает The Denver Post.

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Источник: Reuters

Ранее американский инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что 28-летний россиянин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в прошлую пятницу. После этого он пропустил три матча серии плей-офф первого раунда НХЛ против «Сиэтл Кракен».

Как оказалось, сотрудники отеля решили проверить номер Ничушкина и обнаружили в нем пьяную девушку, которая ударила врача команды и не смогла самостоятельно покинуть отель. Впоследствии ее доставили в больницу.

Имя девушки не называется, однако в полиции она заявила, что является россиянкой, родившейся на Украине, а ее паспорт был украден.

В этом сезоне Ничушкин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 47 (17+30) очков, добавив к ним одну заброшенную шайбу в двух матчах плей-офф. В прошлом сезоне Ничушкин вместе с «Колорадо» впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

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