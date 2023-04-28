В номере Ничушкина нашли пьяную женщину. Она ударила врача «Колорадо»

Ранее американский инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что 28-летний россиянин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в прошлую пятницу. После этого он пропустил три матча серии плей-офф первого раунда НХЛ против «Сиэтл Кракен».

Как оказалось, сотрудники отеля решили проверить номер Ничушкина и обнаружили в нем пьяную девушку, которая ударила врача команды и не смогла самостоятельно покинуть отель. Впоследствии ее доставили в больницу.

Имя девушки не называется, однако в полиции она заявила, что является россиянкой, родившейся на Украине, а ее паспорт был украден.