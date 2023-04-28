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19:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Актеру Райану Рейнольдсу мало футбольного клуба, он хочет купить еще и хоккейный

Рейнольдс хочет купить хоккейный клуб.

ОттаваНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Звезда Голливуда актер Райан Рейнольдс совместно с инвесторами из Remington Group хочет купить клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» за 1 миллиард долларов, сообщает Ottawa Sun.

Дочери покойного владельца «Оттавы» Юджина Мельника установили крайний срок до 15 мая для приема предложений о покупке. Также покупатели должны будут построить новую арену недалеко от центра Оттавы, которая будет окружена развлекательным районом.

«Оттава Сенаторз» является одним из семи клубов НХЛ, базирующихся в Канаде. Лучшим результатом «Сенаторз» является выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/2007. В марте после смерти владельца Юджина Мельника его дочери, унаследовавшие клуб, задумались о продаже команды.

В 2021 году Райан Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба «Рексхэм», который в апреле вернул себе профессиональный статус и со следующего сезона будет выступать в Английской футбольной лиге.

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 Актеру Райану Рейнольдсу мало футбольного клуба, он хочет купить...
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