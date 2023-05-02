Самая российская команда НХЛ вылетела из Кубка Стэнли

Встреча проходила на ледовой площадке «Нью-Джерси». Счет был открыт по истечении первой половины встречи — на 30-й минуте отличился канадский форвард Майкл Маклеод. После этого заброшенными шайбами отметились словак Томаш Татар (36), финн Эрик Хаула (55) и швед Йеспер Братт (57), отправивший шайбу в пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/auaZosE3iPo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, самая российская команда НХЛ покидает розыгрыш Кубка Стэнли. По ходу сезона за «Рейнджерс» выступали сразу четыре российских хоккеиста.

Российский нападающий Артемий Панарин провалил завершившуюся серию, не набрав ни одного результативного балла в последних шести матчах. В его активе всего 2 (0+2) набранных очка, которыми он отметился в первом матче серии.

Нападающий Владимир Тарасенко набрал в серии с «Девилз» 4 (3+1) результативных балла. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел все семь игр, пропуская в среднем 1,96 шайбы за игру и отражая 93,1% бросков по своим воротам.

Нападающий Виталий Кравцов по ходу сезона был обменян в «Ванкувер Кэнакс».