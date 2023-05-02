Снуп Догг хочет купить хоккейный клуб «Оттава Сенаторз»
Рэпер хочет приобрести хоккейный клуб.
Рэпер хочет приобрести хоккейный клуб.
Похоже актер Райан Рейнольдс не единственный претендент на клуб НХЛ «Оттава Сенаторз».
Американский рэпер Снуп Догг в одной из своих соцсетей заявил, что присоединился к предложению предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса на покупку клуба.
«Он увлечен. Он придумывает идеи. И он действительно взволнован. Он хочет эту команду.», — сказал источник об участии Снупа.
Также на покупку клуба претендует канадский актер Райан Рейнольдс совместно с инвесторами из Remington Group. Наследницы покойного владельца «Оттавы» Юджина Мельника установили крайний срок до 15 мая для приема предложений от потенциальных покупателей. Их не смущает, что окончательная цена продажи франшизы может превысить один миллиард долларов.