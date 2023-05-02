Снуп Догг хочет купить хоккейный клуб «Оттава Сенаторз»

Источник: Сайт НХЛ

Похоже актер Райан Рейнольдс не единственный претендент на клуб НХЛ «Оттава Сенаторз».

Американский рэпер Снуп Догг в одной из своих соцсетей заявил, что присоединился к предложению предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса на покупку клуба.

«Он увлечен. Он придумывает идеи. И он действительно взволнован. Он хочет эту команду.», — сказал источник об участии Снупа.