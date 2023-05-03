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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский вратарь Бобровский повторил клубный рекорд «Флориды»

Вратарь повторил клубный рекорд в НХЛ.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Российский вратарь команды «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский повторил клубный рекорд по длительности победной серии в плей-офф, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Бобровский отразил 34 броска из 36 и был признан третьей звездой матча. Он одержал четвертую победу подряд в плей-офф. Сергей старается не анализировать свою игру, особенно когда играет хорошо.

«Я не отвлекаюсь на момент и не думаю о том, на каком этапе находится моя игра. Мне нравится играть в хоккей в плей-офф, нравится быть частью этой замечательной группы ребят, и мне просто повезло, что я здесь», — сказал Бобровский.

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