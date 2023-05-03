Российский вратарь Бобровский повторил клубный рекорд «Флориды»

Бобровский отразил 34 броска из 36 и был признан третьей звездой матча. Он одержал четвертую победу подряд в плей-офф. Сергей старается не анализировать свою игру, особенно когда играет хорошо.

«Я не отвлекаюсь на момент и не думаю о том, на каком этапе находится моя игра. Мне нравится играть в хоккей в плей-офф, нравится быть частью этой замечательной группы ребят, и мне просто повезло, что я здесь», — сказал Бобровский.