Российский хоккеист стал первой звездой матча плей-офф НХЛ
«Вегас Голден Найтс» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:4).
«Вегас Голден Найтс» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:4).
Российский нападающий «рыцарей» Иван Барбашев отметился дублем и был признан первой звездой матча. Он забил первую шайбу своей команды в первом периоде, а в третьем периоде при равном счете позволил «Вегасу» выйти вперед и довести матч до победы.
27-летний россиянин провел на льду 14 минут, нанес три броска в створ ворот, совершил четыре силовых приема, два блока и два перехвата.
В текущем плей-офф в активе Барбашева 5 (3+2) очков в 6 матчах.
У гостей отличился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который стал автором всех четырех шайб своей команды в матче, но это не помогло «Ойлерс» избежать поражения на старте серии. Форвард «Эдмонтона» вышел в лидеры списка лучших бомбардиров плей-офф с 15 (11+4) очками.
В первом раунде «Вегас» одолел «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4−2).
Следующий матч серии «Вегас» — «Эдмонтон» состоится в ночь на 7 мая.
В другой встрече игрового дня «Каролина» дома в первом матче серии второго раунда плей-офф обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:1.