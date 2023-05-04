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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский хоккеист стал первой звездой матча плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли на домашнем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:4).

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Источник: AP 2022
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Второй раунд, 4.05.2023, 4:30

Вегас6Эдмонтон4

Российский нападающий «рыцарей» Иван Барбашев отметился дублем и был признан первой звездой матча. Он забил первую шайбу своей команды в первом периоде, а в третьем периоде при равном счете позволил «Вегасу» выйти вперед и довести матч до победы.

27-летний россиянин провел на льду 14 минут, нанес три броска в створ ворот, совершил четыре силовых приема, два блока и два перехвата.

В текущем плей-офф в активе Барбашева 5 (3+2) очков в 6 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

У гостей отличился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который стал автором всех четырех шайб своей команды в матче, но это не помогло «Ойлерс» избежать поражения на старте серии. Форвард «Эдмонтона» вышел в лидеры списка лучших бомбардиров плей-офф с 15 (11+4) очками.

В первом раунде «Вегас» одолел «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4−2).

Следующий матч серии «Вегас» — «Эдмонтон» состоится в ночь на 7 мая.

В другой встрече игрового дня «Каролина» дома в первом матче серии второго раунда плей-офф обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:1.

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Каролина
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Нью-Джерси
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