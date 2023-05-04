Российский хоккеист стал первой звездой матча плей-офф НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Второй раунд, 4.05.2023, 4:30 Вегас 6 Эдмонтон 4

Российский нападающий «рыцарей» Иван Барбашев отметился дублем и был признан первой звездой матча. Он забил первую шайбу своей команды в первом периоде, а в третьем периоде при равном счете позволил «Вегасу» выйти вперед и довести матч до победы.

27-летний россиянин провел на льду 14 минут, нанес три броска в створ ворот, совершил четыре силовых приема, два блока и два перехвата.

В текущем плей-офф в активе Барбашева 5 (3+2) очков в 6 матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tbfv8KWvaQI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У гостей отличился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который стал автором всех четырех шайб своей команды в матче, но это не помогло «Ойлерс» избежать поражения на старте серии. Форвард «Эдмонтона» вышел в лидеры списка лучших бомбардиров плей-офф с 15 (11+4) очками.

В первом раунде «Вегас» одолел «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4−2).

Следующий матч серии «Вегас» — «Эдмонтон» состоится в ночь на 7 мая.