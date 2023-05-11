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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч Кубка Стэнли завершился массовой дракой

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграли «Флориду Пантерс» (2:1) в четвертом матче и одержали первую победу в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Торонто
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Источник: AP 2022

После окончания матча хоккеисты обеих команд вступили в массовую драку, по итогам которой 11 хоккеистов получили двухминутные штрафы за грубость.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принял решение не участвовать в потасовке.

Пятый матч серии состоится в ночь с 12 на 13 мая в Торонто. Счет в серии 3−1 в пользу «пантер».

Флорида
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Торонто
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