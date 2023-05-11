Матч Кубка Стэнли завершился массовой дракой

После окончания матча хоккеисты обеих команд вступили в массовую драку, по итогам которой 11 хоккеистов получили двухминутные штрафы за грубость.

Пятый матч серии состоится в ночь с 12 на 13 мая в Торонто. Счет в серии 3−1 в пользу «пантер».