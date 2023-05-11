Матч Кубка Стэнли завершился массовой дракой
«Торонто Мэйпл Лифс» обыграли «Флориду Пантерс» (2:1) в четвертом матче и одержали первую победу в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Торонто
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
«Торонто Мэйпл Лифс» обыграли «Флориду Пантерс» (2:1) в четвертом матче и одержали первую победу в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
После окончания матча хоккеисты обеих команд вступили в массовую драку, по итогам которой 11 хоккеистов получили двухминутные штрафы за грубость.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принял решение не участвовать в потасовке.
Пятый матч серии состоится в ночь с 12 на 13 мая в Торонто. Счет в серии 3−1 в пользу «пантер».