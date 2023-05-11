Исследование: тафгаи умирают на 10 лет раньше других игроков НХЛ

Исследователи проанализировали сведения о 6039 хоккеистах за период с 1967 по 2022 год. Согласно результатам, опубликованным в медицинском журнале JAMA Network Open, тафгаи умирают в среднем на 10 лет раньше, чем их сверстники с аналогичными антропометрическими параметрами, которые были выбраны на том же этапе драфта и выступали на той же позиции.

К категории тафгаев был отнесен 331 игрок, который принял участие в более чем 50 драках на льду за карьеру. Такие игроки имеют тенденцию умирать в более раннем возрасте, а причиной их смерти нередко становятся самоубийства и передозировка наркотиков.

В контрольной группе тафгаев были зафиксированы две смерти от нейродегенеративных заболеваний, две смерти от передозировки наркотиков, три самоубийства и четыре автомобильные аварии с фатальным исходом. В контрольной группе того же возраста среди других игроков — только одна смерть в автокатастрофе.