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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Исследование: тафгаи умирают на 10 лет раньше других игроков НХЛ

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке провели исследование продолжительности жизни тафгаев в сравнении с другими категориями игроков НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.

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Источник: AP 2022

Исследователи проанализировали сведения о 6039 хоккеистах за период с 1967 по 2022 год. Согласно результатам, опубликованным в медицинском журнале JAMA Network Open, тафгаи умирают в среднем на 10 лет раньше, чем их сверстники с аналогичными антропометрическими параметрами, которые были выбраны на том же этапе драфта и выступали на той же позиции.

К категории тафгаев был отнесен 331 игрок, который принял участие в более чем 50 драках на льду за карьеру. Такие игроки имеют тенденцию умирать в более раннем возрасте, а причиной их смерти нередко становятся самоубийства и передозировка наркотиков.

В контрольной группе тафгаев были зафиксированы две смерти от нейродегенеративных заболеваний, две смерти от передозировки наркотиков, три самоубийства и четыре автомобильные аварии с фатальным исходом. В контрольной группе того же возраста среди других игроков — только одна смерть в автокатастрофе.

Авторы исследования отмечают, что НХЛ — единственная профессиональная спортивная лига, в которой игроков не удаляют за драки. По этой причине они призывают окончательно отказаться от драк, т.к. нет подтверждений тому, что они способствуют повышению посещаемости и оказывают влияние на вероятность победы команды.

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