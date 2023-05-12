Овечкин рассказал о том, как в детстве сыграл за «Спартак»

«Мне было, наверное, лет 13. Дворец спорта “Динамо”. Проходил какой-то турнир по флорболу (хоккей с мячом в зале — прим. ред.), играл, по-моему, “Спартак”. Отец подошел к тренеру, говорит: “Можно Саша с вами поиграет?” — “Да, конечно”. Я пришел, всех разорвал и ушел», — рассказал Овечкин в новом выпуске YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b74bed956fa2c389&partner_ext=173&place_id=222&oid=-215705595&id=456239401&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», за который выступал до отъезда в НХЛ с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в 2012 году.