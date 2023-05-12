Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Нью-Джерси
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.05
Флорида
Торонто
12
Хоккей. НХЛ
11.05
Эдмонтон
Вегас
41
Хоккей. НХЛ
13.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
Эдмонтон
Все события
10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин рассказал о том, как в детстве сыграл за «Спартак»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, как сыграл за московский «Спартак» на детском турнире по флорболу.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Мне было, наверное, лет 13. Дворец спорта “Динамо”. Проходил какой-то турнир по флорболу (хоккей с мячом в зале — прим. ред.), играл, по-моему, “Спартак”. Отец подошел к тренеру, говорит: “Можно Саша с вами поиграет?” — “Да, конечно”. Я пришел, всех разорвал и ушел», — рассказал Овечкин в новом выпуске YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», за который выступал до отъезда в НХЛ с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в 2012 году.

В июне 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал». Он открыл счет на 11-й минуте матча. Ранее сообщалось, что Овечкин может снова появиться на футбольном поле в составе «Динамо».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянин попал в тройку финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ
Месси вернулся в общую группу «ПСЖ» после отстранения
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь