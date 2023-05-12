Овечкин рассказал о том, как в детстве сыграл за «Спартак»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, как сыграл за московский «Спартак» на детском турнире по флорболу.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, как сыграл за московский «Спартак» на детском турнире по флорболу.
«Мне было, наверное, лет 13. Дворец спорта “Динамо”. Проходил какой-то турнир по флорболу (хоккей с мячом в зале — прим. ред.), играл, по-моему, “Спартак”. Отец подошел к тренеру, говорит: “Можно Саша с вами поиграет?” — “Да, конечно”. Я пришел, всех разорвал и ушел», — рассказал Овечкин в новом выпуске YouTube-шоу «Это футбол, брат!».
Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», за который выступал до отъезда в НХЛ с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в 2012 году.
В июне 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал». Он открыл счет на 11-й минуте матча. Ранее сообщалось, что Овечкин может снова появиться на футбольном поле в составе «Динамо».