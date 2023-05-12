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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянин попал в тройку финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин попал в число финальных претендентов на «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2022

В минувшем сезоне 27-летний Сорокин провел 62 матча, в которых одержал 32 победы, отражая 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,34. Также на счету россиянина шесть сухих матчей, что является лучшим показателем чемпионата.

Его конкурентами в борьбе за награду стали американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак и шведский голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк.

Имя победителя станет известно 26 июня на ежегодной церемонии вручения наград, которая состоится в Нэшвилле. Действующим обладателем награды является российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Примечательно, что российские вратари оказываются в числе номинантов на «Везина Трофи» в седьмой раз подряд.

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