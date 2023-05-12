Россиянин попал в тройку финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ

В минувшем сезоне 27-летний Сорокин провел 62 матча, в которых одержал 32 победы, отражая 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,34. Также на счету россиянина шесть сухих матчей, что является лучшим показателем чемпионата.

Его конкурентами в борьбе за награду стали американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак и шведский голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк.

Имя победителя станет известно 26 июня на ежегодной церемонии вручения наград, которая состоится в Нэшвилле. Действующим обладателем награды является российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.