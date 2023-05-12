Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Нью-Джерси
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.05
Флорида
Торонто
12
Хоккей. НХЛ
11.05
Эдмонтон
Вегас
41
Хоккей. НХЛ
13.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
Эдмонтон
Все события
12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Овечкин рассказал, номера каких спортсменов есть у него в списке контактов

Хоккеист сказал, чьи номера телефонов у него есть.

Наверх
Источник: Reuters

Нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, номера каких знаменитых спортсменов есть у него в списке контактов.

"Какой самый знаменитый спортсмен есть в моей телефонной записной книжке? Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Федоров.

С Джорданом нет совместной фотографии, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.

А если не из звезд спорта? Скорее всего, у меня есть хороший друг — Денис Никифоров. Актер. Он сейчас снимался в сериале «Молодежка», — сказал Александр в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка-боец пришла на церемонию взвешивания в красивом нижнем белье
Симон Фуркад рассказал о планах сборной Франции по биатлону
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь