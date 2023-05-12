Александр Овечкин рассказал, номера каких спортсменов есть у него в списке контактов

Нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, номера каких знаменитых спортсменов есть у него в списке контактов.

"Какой самый знаменитый спортсмен есть в моей телефонной записной книжке? Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Федоров.

С Джорданом нет совместной фотографии, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.