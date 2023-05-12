Александр Овечкин рассказал, номера каких спортсменов есть у него в списке контактов
Хоккеист сказал, чьи номера телефонов у него есть.
Хоккеист сказал, чьи номера телефонов у него есть.
Нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, номера каких знаменитых спортсменов есть у него в списке контактов.
"Какой самый знаменитый спортсмен есть в моей телефонной записной книжке? Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Федоров.
С Джорданом нет совместной фотографии, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.
А если не из звезд спорта? Скорее всего, у меня есть хороший друг — Денис Никифоров. Актер. Он сейчас снимался в сериале «Молодежка», — сказал Александр в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».