Клуб НХЛ может прекратить свое существование

В августе 2021 года мэрия аризонского города Глендейл приняла решение не продлевать с «Койотис» соглашение об аренде «Хила Ривер Арена», из-за чего хоккейный клуб остался без домашней арены.

Команда переехала в соседний город Темпе с намерением построить свою личную домашнюю арену. Клуб рассчитывал возвести в городе целый развлекательный район на месте городской свалки, который включал бы 16-тысячную ледовую арену, тренировочный комплекс и амфитеатр общей стоимостью около 1 млрд долларов. После этого планировалось благоустроить территорию, построив рядом с ареной жилые, офисные помещения, гостиницы и рестораны, дополнительно вложив в проект 1,1 млрд долларов.

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На время разработки проекта «Койотис» временно играли на арене местной студенческой команды, которая вмещала всего 4600 зрителей. Вместимость этой арены не соответствует правилам лиги — все остальные арены в НХЛ имеют вместимость более 15 тыс. зрителей.

Вчера стало известно, что жители Темпе проголосовали против проекта строительства новой арены с сопутствующей инфраструктурой, что ставит крест на дальнейшем пребывании команды в штате Аризона. Если клуб не найдет новое место дислокации, то он будет вынужден ликвидироваться.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттман сказал, что лига крайне разочарована результатами голосования и будет искать варианты решения сложившейся ситуации. Ранее Беттман заявлял, что у него «нет абсолютно никаких сомнений» по дальнейшему пребыванию команды в Аризоне.

Среди возможных вариантов переезда «Койотис» рассматриваются Хьюстон, Атланта и канадский Квебек, где уже есть ледовые арены с соответствующими требованиями по вместимости. Кроме того, в двух последних городах раньше уже базировались клубы НХЛ, но по экономическим причинам сменили дислокацию.

В Атланте с 1999 по 2011 год базировались «Трэшерз», которые переехали в Виннипег и стали «Виннипег Джетс». В Квебек-Сити с 1979 по 1995 год располагались «Нордикс», которые в после переезда дали начало клубу «Колорадо Эвеланш».

«Койотис» базируются в Аризоне с 1996 года, когда «Виннипег Джетс» принял решение покинуть Канаду. До 2003 года клуб базировался в столице штата Финиксе, после чего на протяжении 19 лет располагался в Глендейле. В 2022 году Forbes признала клуб самым дешевым клубом НХЛ, оценив его рыночную стоимость в 450 млн долларов.