Два российских хоккеиста вошли в топ главных разочарований плей-офф НХЛ

Рейтинг возглавили сразу три игрока «Торонто Мейпл Лифс» — Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Джон Таварес. Канадская команда вылетела на стадии второго раунда, уступив «Флориде Пантерз» (1−4). Звездное трио в 11 матчах набрало на троих 33 (12+21) результативных балла.

Также в тройке оказались два российских хоккеиста — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Их команды покинули плей-офф в первом раунде, уступив «Нью-Джерси Девилз» (3−4) и «Даллас Старз» (2−4) соответственно.

Панарин записал на свой счет только лишь 2 (0+2) очка за семь матчей. Капризов в шести сыгранных матчах отметился лишь одной заброшенной шайбой.

Полный список выглядит следующим образом: