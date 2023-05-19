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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Два российских хоккеиста вошли в топ главных разочарований плей-офф НХЛ

Издание The Athletic опубликовало список главных разочарований плей-офф НХЛ 2023 года.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Рейтинг возглавили сразу три игрока «Торонто Мейпл Лифс» — Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Джон Таварес. Канадская команда вылетела на стадии второго раунда, уступив «Флориде Пантерз» (1−4). Звездное трио в 11 матчах набрало на троих 33 (12+21) результативных балла.

Также в тройке оказались два российских хоккеиста — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Их команды покинули плей-офф в первом раунде, уступив «Нью-Джерси Девилз» (3−4) и «Даллас Старз» (2−4) соответственно.

Панарин записал на свой счет только лишь 2 (0+2) очка за семь матчей. Капризов в шести сыгранных матчах отметился лишь одной заброшенной шайбой.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Джон Таварес (все — «Торонто Мейпл Лифс»)
  2. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
  3. Кирилл Капризов («Миннесоты Уайлд»)
  4. Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»)
  5. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»)
  6. Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»)
  7. Витек Ванечек («Нью-Джерси Дэвилз»)
  8. Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»)
  9. Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»)
  10. Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»).

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