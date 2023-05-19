Никита Задоров: У меня аллергия на пиво

"Я могу 15 кг за неделю набрать. Если буду постоянно пить пиво и есть бургеры, то наберу легко. Для меня самое тяжелое — следить за своим весом. Строгая диета уже началась. Три недели был шалтай-болтай, а сейчас уже в режиме. Но 15 кг я не набрал в этом году. Я пиво уже года два не пью, у меня на него аллергия — из-за этого я и толстел.