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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Задоров: У меня аллергия на пиво

Никита Задоров в интервью Sport24 рассказал об отношении к алкоголю.

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"Я могу 15 кг за неделю набрать. Если буду постоянно пить пиво и есть бургеры, то наберу легко. Для меня самое тяжелое — следить за своим весом. Строгая диета уже началась. Три недели был шалтай-болтай, а сейчас уже в режиме. Но 15 кг я не набрал в этом году. Я пиво уже года два не пью, у меня на него аллергия — из-за этого я и толстел.

Мне нельзя глютен, молочку и яйца. Аллергия проявляется не в том плане, что чихать начинаю, а просто организм не воспринимает эти продукты, не перерабатывает, сразу набор веса идет. В принципе, держать питание несложно. Не ем фаст-фуд, много углеводов сейчас не ем, они не так нужны — тренировки не такие серьезные".

На вопрос, пьет ли он вино, Никита Задоров ответил: «Если хочешь выпить один-два бокала, то лучше всего джин, виски или текилу».

Никита Задоров играет в НХЛ с 2014 года, провел 567 матчей, набрал 126 очков.

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 Никита Задоров: У меня аллергия на пиво
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