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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский оформил первый в карьере шатаут в Кубке Стэнли

«Флорида Пантерз» в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграла «Каролину Харрикейнз» (1:0).

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Источник: Reuters

Единственную шайбу в матче на 31-й минуте забросил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 броска по своим воротам. Для 34-летнего россиянина этот шатаут стал первым в карьере в плей-офф НХЛ. Всего на счету Бобровского 58 матчей в Кубке Стэнли.

Бобровский стал седьмым российским вратарем в истории, которому удалось провести «сухую» игру в Кубке Стэнли. До него аналогичным достижением отметились Андрей Василевский, Евгений Набоков (оба — по 7 шатаутов), Николай Хабибулин (6), Сергей Варламов, Илья Брызгалов (оба — по 4) и Антон Худобин (1).

Также Бобровский установил новый рекорд НХЛ, отразив за три матча серии 132 броска по своим воротам.

Шатаут Бобровского позволил «Флориде» сделать счет в серии 3−0 и приблизил клуб ко второму выходу в финал Кубка Стэнли в своей истории. Следующая игра в этой серии состоится в ночь на 25 мая.

Флорида
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Каролина
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