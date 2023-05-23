Бобровский оформил первый в карьере шатаут в Кубке Стэнли

Единственную шайбу в матче на 31-й минуте забросил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3zzdmvHEoHI" title="NHL Eastern Conference Final Game 3 Highlights | Hurricanes vs. Panthers - May 22, 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 броска по своим воротам. Для 34-летнего россиянина этот шатаут стал первым в карьере в плей-офф НХЛ. Всего на счету Бобровского 58 матчей в Кубке Стэнли.

Бобровский стал седьмым российским вратарем в истории, которому удалось провести «сухую» игру в Кубке Стэнли. До него аналогичным достижением отметились Андрей Василевский, Евгений Набоков (оба — по 7 шатаутов), Николай Хабибулин (6), Сергей Варламов, Илья Брызгалов (оба — по 4) и Антон Худобин (1).

Также Бобровский установил новый рекорд НХЛ, отразив за три матча серии 132 броска по своим воротам.