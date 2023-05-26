Американский хоккеист побил рекорд Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/O35FX3CLBSw" title="Joe Pavelski Keeps Stars' Season Alive With OT SNIPE In Game 4 vs. Golden Knights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта шайба стала для 38-летнего американца 73-й по счету в 180 матчах плей-офф НХЛ, что позволило ему обойти российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и стать лучшим бомбардиром плей-офф среди действующих игроков НХЛ.

На счету Овечкина 72 заброшенные шайбы в 147 матчах плей-офф. Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.