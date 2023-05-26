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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский хоккеист побил рекорд Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски стал автором победной шайбой в овертайме четвертого матча серии финала Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, счет в серии 1−3).

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Источник: AP 2022
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Эта шайба стала для 38-летнего американца 73-й по счету в 180 матчах плей-офф НХЛ, что позволило ему обойти российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и стать лучшим бомбардиром плей-офф среди действующих игроков НХЛ.

На счету Овечкина 72 заброшенные шайбы в 147 матчах плей-офф. Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.

Шестой матч серии состоится в ночь на 28 мая на домашнем льду «Вегаса». Победитель этой серии поборется с «Флоридой Пантерз» за победу в Кубке Стэнли.

Даллас
3:2ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Вегас
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