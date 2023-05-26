Американский хоккеист побил рекорд Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

Хоккей, НХЛ, 1/2 финала26.05.2023, 03:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center, 18532 зрителя
|04:17
|Вильям Карлссон(Николя Руа, Райлли Смит)
|14:56
|Брэйден Макнэбб
|15:42
|Джейсон Робертсон(Роопе Хинтц, Миро Хейсканен)
|25:54
|Тай Делландреа
|30:23
|Джонатан Маршессо(Брэйден Макнэбб, Джек Айкел)
|37:21
|Джейсон Робертсон(Эса Линделл, Макс Доми)
|62:28
|Брэйден Макнэбб
|63:18
|Джо Павелски(Миро Хейсканен, Роопе Хинтц)
Джейсон Робертсон (Даллас), Джо Павелски (Даллас)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0