У Кубка Стэнли будет новый обладатель

«Вегас Голден Найтс» в шестом матче финала Западной конференции обыграли «Даллас» со счетом 6:0 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка Стэнли, победив в серии со счетом 4−2.

Заброшенными шайбами отметились Уильям Каррье (4-я минута), Вильям Карлссон (11, 43), Киган Колесар (15), Джонатан Маршессо (31) и Майкл Амадио (53). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сделал результативную передачу. Форвард «Далласа» Евгений Дадонов пропустил матч из-за травмы.

В 2018 году клуб из Лас-Вегаса уступил команде Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталс». «Флорида», ранее обеспечившая себе выход в финал, играла в финале также один раз: в 1996 «Пантерс» уступили «Колорадо Эвеланш».

За оба клуба-финалиста играет по одному россиянину. «Вегас» представляет нападающий Иван Барбашев. В активе россиянина 15 (6+9) очков в 17 играх в текущем плей-офф при полезности «+12». Вратарь Сергей Бобровский — одна из главных звёзд «Флориды». Бобровский в нынешнем плей-офф отразил 93.5% бросков и провел 1 сухой матч.