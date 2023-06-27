Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший вратарь НХЛ Улльмарк: у Сорокина тоже был потрясающий сезон

Обладатель приза лучшему вратарю НХЛ Линус Улльмарк из «Бостона» считает, что ему повезло победить в номинации, так как россиянин Илья Сорокин («Айлендерс») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег») тоже провели сезоны на высоком уровне.

Бостон
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Фотобанк Лори

Сорокин и Хеллейбайк были одними из претендентов на приз лучшему вратарю регулярного сезона «Везина Трофи». По итогам голосования среди генменеджеров клубов НХЛ россиянин занял второе место, он уступил шведу Улльмарку.

«Было только два обладателя “Везина Трофи” из Швеции. Для меня честь встать в один ряд с ними. Хенрик Лундквист и Пелле Линдберг вдохновляли всех шведских вратарей. У Ильи и Коннора тоже были потрясающие сезоны. Я думаю, что они были очень близки. Мне очень повезло, я рад, что стал победителем», — приводит слова Улльмарка официальный сайт НХЛ.

В регулярном сезоне-2022/23 Сорокин провел 62 матча и добыл 31 победу. Оформил шесть «сухих матчей». Россиянин отразил 92,4% бросков и пропускал в среднем 2,34 шайбы за игру.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легионеры «Фенербахче» отказываются от поездки на турнир в Россию
Рыбакина — об Уимблдоне: Когда я думаю о возвращении, мне и...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь