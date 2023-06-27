Лучший вратарь НХЛ Улльмарк: у Сорокина тоже был потрясающий сезон

Сорокин и Хеллейбайк были одними из претендентов на приз лучшему вратарю регулярного сезона «Везина Трофи». По итогам голосования среди генменеджеров клубов НХЛ россиянин занял второе место, он уступил шведу Улльмарку.
«Было только два обладателя “Везина Трофи” из Швеции. Для меня честь встать в один ряд с ними. Хенрик Лундквист и Пелле Линдберг вдохновляли всех шведских вратарей. У Ильи и Коннора тоже были потрясающие сезоны. Я думаю, что они были очень близки. Мне очень повезло, я рад, что стал победителем», — приводит слова Улльмарка официальный сайт НХЛ.
В регулярном сезоне-2022/23 Сорокин провел 62 матча и добыл 31 победу. Оформил шесть «сухих матчей». Россиянин отразил 92,4% бросков и пропускал в среднем 2,34 шайбы за игру.