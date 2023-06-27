Лучший вратарь НХЛ Улльмарк: у Сорокина тоже был потрясающий сезон

«Было только два обладателя “Везина Трофи” из Швеции. Для меня честь встать в один ряд с ними. Хенрик Лундквист и Пелле Линдберг вдохновляли всех шведских вратарей. У Ильи и Коннора тоже были потрясающие сезоны. Я думаю, что они были очень близки. Мне очень повезло, я рад, что стал победителем», — приводит слова Улльмарка официальный сайт НХЛ.