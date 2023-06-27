Сорокин и Панарин вошли во вторую сборную лучших игроков НХЛ
В первой символической сборной НХЛ по итогам прошедшего сезона россиян нет, зато во вторую включены сразу двое.
В первой символической сборной НХЛ по итогам прошедшего сезона россиян нет, зато во вторую включены сразу двое.
НХЛ назвала игроков, попавших в первую и вторую символические сборные сезона.
Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило после окончания регулярного чемпионата НХЛ.
Первая сборная: Линус Улльмарк («Бостон») — Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Адам Фокс («Рейнджерс») — Джейсон Робертсон («Даллас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон»).
Вторая сборная: Илья Сорокин («Айлендерс») — Хампус Линдхольм («Бостон»), Кэйл Макар («Колорадо») — Артемий Панарин («Рейнджерс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Мэттью Ткачак («Флорида»).
Для Сорокина попадание в символические сборные сезона стало первым в карьере. Для Панарина — третьим. В 2020 году Артемий был включен в первую сборную, а в 2017-м — во вторую.