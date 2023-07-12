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10:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Катар купил долю в клубе НБА и НХЛ

Суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) приобрел миноритарную долю в компании Monumental Sports & Entertainment, которая тремя спортивными клубами из Вашингтона. Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Воркунов.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

Monumental Sports & Entertainment владеет клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс», клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и клубом женской НБА «Вашингтон Мистикс».

Сделка официально состоялась в понедельник. QIA стал первым государственным инвестиционным фондом, который вложил средства в Североамериканскую профессиональную спортивную лигу. Сообщалось, что катарцы приобретут пять процентов акций холдинга.

QIA с активами более 450 млрд долларов входит в десятку крупнейших фондов национального благосостояния в мире. Его дочерняя компания Qatar Sports Investments является владельцем «Пари Сен-Жермен», а также имеет 22-процентную долю в португальском клубе «Брага». Также в распоряжении фонда находятся четыре гектара земли с недвижимостью в окрестностях Capital One Arena — главной спортивной арены Вашингтона.

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