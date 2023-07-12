Катар купил долю в клубе НБА и НХЛ

Сделка официально состоялась в понедельник. QIA стал первым государственным инвестиционным фондом, который вложил средства в Североамериканскую профессиональную спортивную лигу. Сообщалось, что катарцы приобретут пять процентов акций холдинга.

QIA с активами более 450 млрд долларов входит в десятку крупнейших фондов национального благосостояния в мире. Его дочерняя компания Qatar Sports Investments является владельцем «Пари Сен-Жермен», а также имеет 22-процентную долю в португальском клубе «Брага». Также в распоряжении фонда находятся четыре гектара земли с недвижимостью в окрестностях Capital One Arena — главной спортивной арены Вашингтона.