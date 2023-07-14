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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгений Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона»

31-летний нападающий с 2014 года играет в одном клубе с Александром Овечкиным.

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Источник: AP 2023

По словам генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана, российский нападающий Евгений Кузнецов запросил обмен из «Кэпиталз».

Генменеджер заявил, что клуб хочет немного омолодить состав и в первую очередь рассматривает обмен игроков с крупными контрактами. Кузнецов является четвёртым игроком «Кэпиталз» по величине контракта с кэпхитом в 7,8 миллионов долларов.

«Я думаю, что наша стратегия в период драфта заключалась в том, чтобы совершить сделку. Мы пытаемся заключить сделку, чтобы определить нашу шестёрку лучших форвардов, обменять одного или двух парней. Мы открыты для обменов.

Мы пытались совершить некоторые обмены, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Мы и дальше будем следить за рынком игроков. У нас есть целевой возраст, который мы ищем, и мы сделаем обмен на такого парня», — цитирует Маклеллана издание RMNB.

Россиянин завершил прошлый сезон с 55 (12+43) очками. Центрфорвард заработал худший в заокеанской карьере показатель полезности — «-26».

Всего в НХЛ Кузнецов провел 680 матчей, набрал 551 (165+386) очко.

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