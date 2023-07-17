Первый номер драфта НХЛ Коннор Бедард подписал контракт с «Чикаго»
Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхокс» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Коннором Бедардом.
Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхокс» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Коннором Бедардом.
С первым номером драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 подписан трехлетний контракт, который будет действовать до конца сезона-2025/26. Среднегодовой размер контракта составляет $ 950 тыс.
«Подписание Коннора — это огромный шаг в создании нового фундамента нашей организации. Мы с нетерпением ждем, когда он вырастет и будет играть важную роль в развитии нашей команды на протяжении многих лет», — приводит слова генерального менеджера «Чикаго» Кайла Дэвидсона официальный сайт.
В прошлом сезоне 18-летний канадец набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах Западной хоккейной лиги (WHL) в составе команды «Реджайна Пэтс». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.