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18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Первый номер драфта НХЛ Коннор Бедард подписал контракт с «Чикаго»

Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхокс» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Коннором Бедардом.

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Источник: AFP 2023

С первым номером драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 подписан трехлетний контракт, который будет действовать до конца сезона-2025/26. Среднегодовой размер контракта составляет $ 950 тыс.

«Подписание Коннора — это огромный шаг в создании нового фундамента нашей организации. Мы с нетерпением ждем, когда он вырастет и будет играть важную роль в развитии нашей команды на протяжении многих лет», — приводит слова генерального менеджера «Чикаго» Кайла Дэвидсона официальный сайт.

В прошлом сезоне 18-летний канадец набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах Западной хоккейной лиги (WHL) в составе команды «Реджайна Пэтс». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

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