Первый номер драфта НХЛ Коннор Бедард подписал контракт с «Чикаго»

С первым номером драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 подписан трехлетний контракт, который будет действовать до конца сезона-2025/26. Среднегодовой размер контракта составляет $ 950 тыс.

«Подписание Коннора — это огромный шаг в создании нового фундамента нашей организации. Мы с нетерпением ждем, когда он вырастет и будет играть важную роль в развитии нашей команды на протяжении многих лет», — приводит слова генерального менеджера «Чикаго» Кайла Дэвидсона официальный сайт.