Молодой российский хоккеист подписал контракт с «Вегасом»
22-летний Павел Дорофеев подписал контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли.
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22-летний Павел Дорофеев подписал контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли.
Нападающий Павел Дорофеев подписал однолетний контракт, который рассчитан на 825 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Дорофеев провел за «Голден Найтс» 20 игр и набрал 9 (7+2) очков. Большую часть сезона Павел выступал в АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс» и набрал 17 (9+8) очков.
Дорофеев был выбран в третьем раунде драфта НХЛ−2019 и становился лидером фарм-клуба «Вегаса» в АХЛ по голам (27) и очка (52) в сезоне-2021/22.
Воспитанник магнитогорского «Металлурга» является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.
«Вегас Голден Найтс» в 2023 году стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии со счетом 4−1 обыграв «Флориду Пантерз».