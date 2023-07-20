Молодой российский хоккеист подписал контракт с «Вегасом»

Нападающий Павел Дорофеев подписал однолетний контракт, который рассчитан на 825 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Дорофеев провел за «Голден Найтс» 20 игр и набрал 9 (7+2) очков. Большую часть сезона Павел выступал в АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс» и набрал 17 (9+8) очков.

Дорофеев был выбран в третьем раунде драфта НХЛ−2019 и становился лидером фарм-клуба «Вегаса» в АХЛ по голам (27) и очка (52) в сезоне-2021/22.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.