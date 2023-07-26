Умер владелец «Чикаго Блэкхокс» Рокки Вирц

«С глубоким прискорбием “Чикаго Блэкхокс” присоединяется к семье Вирц и скорбит по поводу скоропостижной кончины нашего председателя Уильяма Рокуэлла Вирца, скончавшегося сегодня в возрасте 70 лет», — говорится в сообщении клуба.

«Чикаго Блэкхокс» принадлежит семье Вирц с 1954 года. Рокки было 2 года, когда его дед, Артур Вирц, стал владельцем команды. Рокки Вирц возглавил клуб в 2007 году. При нем «Блэкхокс» трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах.