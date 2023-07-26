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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер владелец «Чикаго Блэкхокс» Рокки Вирц

При Рокки Вирце клуб трижды выигрывал Кубок Стэнли.

ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба НХЛ

Владелец клуба «Чикаго Блэкхокс» Рокки Вирц умер в возрасте 70 лет.

О внезапной кончине Вирца сообщил клуб на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

«С глубоким прискорбием “Чикаго Блэкхокс” присоединяется к семье Вирц и скорбит по поводу скоропостижной кончины нашего председателя Уильяма Рокуэлла Вирца, скончавшегося сегодня в возрасте 70 лет», — говорится в сообщении клуба.

«Чикаго Блэкхокс» принадлежит семье Вирц с 1954 года. Рокки было 2 года, когда его дед, Артур Вирц, стал владельцем команды. Рокки Вирц возглавил клуб в 2007 году. При нем «Блэкхокс» трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах.

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