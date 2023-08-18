Тэйвз пропустит ближайший сезон НХЛ, но не завершает карьеру

«Хочу сказать, я не ухожу из хоккея на совсем, но в предстоящем сезоне возьму паузу. Я по-прежнему люблю хоккей и хочу соревноваться на самом высоком уровне. Однако последние пару сезонов получились очень тяжелыми, так как у меня были проблемы со здоровьем. Мне нужно время, чтобы выздороветь и снова в полной мере наслаждаться жизнью», — написал Тэйвз в соцсетях.