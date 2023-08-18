Тэйвз пропустит ближайший сезон НХЛ, но не завершает карьеру
Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тэйвз в своих соцсетях объявил о том, что его необходима пауза в карьере.
Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тэйвз в своих соцсетях объявил о том, что его необходима пауза в карьере.
35-летний канадский нападающий хочет сосредоточиться на своем здоровье. В феврале 2020 года Тэйвз перенес коронавирус, после чего пропустил весь сезон-2020/21 из-за синдрома системного воспалительного ответа.
«Хочу сказать, я не ухожу из хоккея на совсем, но в предстоящем сезоне возьму паузу. Я по-прежнему люблю хоккей и хочу соревноваться на самом высоком уровне. Однако последние пару сезонов получились очень тяжелыми, так как у меня были проблемы со здоровьем. Мне нужно время, чтобы выздороветь и снова в полной мере наслаждаться жизнью», — написал Тэйвз в соцсетях.
Тэйвз был выбран «Чикаго» под общим третьим номером на драфте НХЛ 2006 года и всю карьеру провел за этот клуб, в составе «Блэкхокс» игрок трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах.
В составе сборной Канады Тэйвз стал двукратным олимпийским чемпионом — Ванкувер-2010 и Сочи-2014.