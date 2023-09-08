Журналист The Hockey News: Панарину платят неоправданно много

В статье на портале The Hockey News Джейсон Ньюленд, давая прогноз на следующий сезон, упомянул российского форварда «Рейнджерс».

«Кто является игроком, которому платят неоправданно много? Артемий Панарин. На его счету 341 очко в 268 играх за “Рейнджерс”, но они еще не дошли до финала Кубка. Судя по тому, насколько силен их дивизион, ​​им будет нелегко туда добраться», — написал Ньюленд.

Говоря о команде, которая проведет следующий сезон хуже предыдущего, Джейсон Ньюленд назвал действующего чемпиона НХЛ «Вегас Голден Найтс», а игрока — российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

Артемий Панарин — самый высокооплачиваемый российский хоккеист НХЛ. Его среднегодовая зарплата в «Рейнджерс» составляет 11,642 млн долларов, а всего за семь лет в Нью-Йорке уроженец Челябинской области заработает 81,5 млн долларов. Его соглашение с нью-йоркским клубом действует до 2026 года.

В прошлом регулярном чемпионате Панарин провел 82 матча, в которых набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф он участвовал в семи играх, отметившись двумя результативными передачами. «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (счет в серии 3−4).