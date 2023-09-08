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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Ковалев: Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы

Проведший 14 сезонов в НХЛ Алексей Ковалев заявил, что заслуживает включения в Зал хоккейной славы в Торонто более некоторых других его членов.

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Источник: AP 2023

«Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы в Торонто. Если сравнить меня с некоторыми игроками, допущенными туда, то я добился большего. Но это не мне решать. В наше время некоторым игрокам будет еще сложнее туда попасть из-за всего, что происходит в мире», цитирует Ковалева Radio Canada.

Ранее журналист The Athletic Роб Росси сообщил со ссылкой на источник в оргкомитете, что российские кандидаты в ближайшее время не будут включаться в Зал хоккейной славы в Торонто по политическим причинам.

Помимо Ковалева в Зал славы пока не включен Александр Могильный, также проведший яркую карьеру в НХЛ.

Ковалев завоевал Кубок Стэнли в 1994 году вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс». Также Ковалев выступал за «Питтсбург Пингвинс», «МонреальКанадиенс», «Оттаву Сенаторс» и «Флориду Пантерс». Всего в НХЛ за 14 сезонов он провел 1316 матчей, забросил 430 шайб и отдал 599 передач. В составе Объединенной команды он становился олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле.

В настоящий момент в Зал хоккейной славы включены 10 россиян — Анатолий Тарасов (год включения — 1974), Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019).

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Алексей Ковалев: Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы
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