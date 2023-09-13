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10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин назвал имена российских тренеров, которые могут возглавить клубы НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал имена российских тренеров, способных стать главными тренерами команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщают «Известия».

Вашингтон
Нью-Джерси
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Источник: ХК "Нью-Джерси"

«Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в “Нью-Джерси” ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара», — сказал Овечкин.

Брылин выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» с 1994 по 2008 год и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В 2013 году он начал тренерскую карьеру в фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ и в прошлом сезоне стал ассистентом главного тренера команды в НХЛ.

Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 год. В 2015 году он начал тренерскую карьеру, успев поработать главным тренером в СКА, «Сочи» и рижском «Динамо». С 2021 года он возглавляет молодежную сборную России.

Гончар выступал в НХЛ с 1994 по 2015 год, после чего вошел в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». С января этого года он работает тренером защитников в «Ванкувер Кэнакс».

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