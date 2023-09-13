Овечкин назвал имена российских тренеров, которые могут возглавить клубы НХЛ

«Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в “Нью-Джерси” ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара», — сказал Овечкин.

Брылин выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» с 1994 по 2008 год и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В 2013 году он начал тренерскую карьеру в фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ и в прошлом сезоне стал ассистентом главного тренера команды в НХЛ.

Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 год. В 2015 году он начал тренерскую карьеру, успев поработать главным тренером в СКА, «Сочи» и рижском «Динамо». С 2021 года он возглавляет молодежную сборную России.