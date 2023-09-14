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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский игрок НХЛ рассказал о давлении из-за отказа от ЛГБТ-акций

Российский защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал о своем отношении к свитерам с символикой ЛГБТ.

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Источник: AP 2023

«Я играю в хоккей. Я пришел, чтобы поиграть — я не какой-то активист. То есть если не надел майку, это не значит, что я против и ненавижу всех. Вы со мной поговорите, пообщайтесь, поймете, какой я человек. Но в США культура отмены повыше, чем в России. Но, как мы видим, в случае с Проворовым она не сработала», — сказал Сергачев в интервью Forbes.

По словам Сергачева, после отказа российского хоккеиста «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообществ, НХЛ хотела выгнать россиянина.

«Мы следили за новостями, много либералов и демократов “душили”, пытались как-то с этим что-то сделать. НХЛ даже хотела заплатить штраф 1 млн долларов и выгнать Ивана Проворова. Звучало даже на NHL TV, мол, пусть едет [на военную операцию] на Украину. Такую вот хрень сказал. Вообще чем думает? И этот человек работает там до сих пор. Меня это расстроило, я не знаю, как Иван на это реагировал, но надеюсь, что он не очень сильно. Потом, кстати, сами американцы начали отказываться надевать эти футболки, и сейчас их отменили, вообще с любой сторонней символикой. Например, раньше были джерси в стиле милитари — в поддержку военных. Или, зеленые, в честь дня Святого Патрика. И хорошо, что их отменили», — добавил Сергачев.

25-летний Михаил Сергачев играет за «Тампу» с 2017 года, в составе клуба дважды побеждал в Кубке Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

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 Российский игрок НХЛ рассказал о давлении из-за отказа от ЛГБТ-акций
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