Российский игрок НХЛ рассказал о давлении из-за отказа от ЛГБТ-акций
Российский защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал о своем отношении к свитерам с символикой ЛГБТ.
Российский защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал о своем отношении к свитерам с символикой ЛГБТ.
«Я играю в хоккей. Я пришел, чтобы поиграть — я не какой-то активист. То есть если не надел майку, это не значит, что я против и ненавижу всех. Вы со мной поговорите, пообщайтесь, поймете, какой я человек. Но в США культура отмены повыше, чем в России. Но, как мы видим, в случае с Проворовым она не сработала», — сказал Сергачев в интервью Forbes.
По словам Сергачева, после отказа российского хоккеиста «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообществ, НХЛ хотела выгнать россиянина.
«Мы следили за новостями, много либералов и демократов “душили”, пытались как-то с этим что-то сделать. НХЛ даже хотела заплатить штраф 1 млн долларов и выгнать Ивана Проворова. Звучало даже на NHL TV, мол, пусть едет [на военную операцию] на Украину. Такую вот хрень сказал. Вообще чем думает? И этот человек работает там до сих пор. Меня это расстроило, я не знаю, как Иван на это реагировал, но надеюсь, что он не очень сильно. Потом, кстати, сами американцы начали отказываться надевать эти футболки, и сейчас их отменили, вообще с любой сторонней символикой. Например, раньше были джерси в стиле милитари — в поддержку военных. Или, зеленые, в честь дня Святого Патрика. И хорошо, что их отменили», — добавил Сергачев.
25-летний Михаил Сергачев играет за «Тампу» с 2017 года, в составе клуба дважды побеждал в Кубке Стэнли — в 2020 и 2021 годах.