Сайт НХЛ спрогнозировал количество голов Овечкина в новом сезоне
Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен дал свой прогноз на количество голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен дал свой прогноз на количество голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Сколько голов будет у Алекса Овечкина в новом сезоне? Более 40, если он останется здоровым и сыграет не менее 70 игр. Овечкин не дал нам никаких поводов для сомнения в том, что он сбавит обороты. В прошлом сезоне он забил 42 гола в 73 играх и 50 голов в 77 играх в сезоне-2021/2022. В воскресенье ему исполнилось 38 лет, но его бросок по-прежнему лучший в НХЛ», — написал Розен.
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков.
Рекорд НХЛ по заброшенным шайбам, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 гола.