В НХЛ официально утвердили рекордную в истории лиги продажу клуба
Совет директоров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) единогласно утвердил продажу клуба «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает издание Ottawa Sun.
Совет директоров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) единогласно утвердил продажу клуба «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает издание Ottawa Sun.
Новым владельцем команды стал 58-летний канадский миллиардер Майкл Эндлауэр. Он приобрел контрольный пакет акций клуба, за 950 млн долларов, что стало рекордной сделкой по продаже клуба в истории НХЛ. До этого самой рекордной продажей в истории лиги была продажа «Монреаль Канадиенс» в 2009 году за 575 млн долларов.
Отмечается, что десять процентов акций «Оттавы» будут принадлежать 23-летней Анне Мелник и 20-летней Оливии Мелник — дочерям предыдущего владельца клуба Юджина Мелника, который скоропостижно скончался в 2022 году. Управление клубом перешло им от отца в наследство.
Сделка официально была закрыта вчера, а уже сегодня должна состояться презентация нового владельца клуба. Отмечается, что Эндлауэр намерен проводить большое количество времени в канадской столице, чтобы принимать активное участие в деятельности «Оттавы».
Майкл Эндлауэр является основателем Andlauer Healthcare Group Inc — ведущей компании по управлению цепочками поставок, предлагающей сторонние логистические и специализированные транспортные решения в сфере здравоохранения. C 2004 года он является владельцем клуба хоккейной лига Онтарио (ОХЛ) «Гамильтон Булдогс», который в прошлом году завоевал свой первый чемпионский титул. Также Эндлауэр ранее был миноритарным владельцем «Монреаль Канадиенс».