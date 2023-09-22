В НХЛ официально утвердили рекордную в истории лиги продажу клуба

Новым владельцем команды стал 58-летний канадский миллиардер Майкл Эндлауэр. Он приобрел контрольный пакет акций клуба, за 950 млн долларов, что стало рекордной сделкой по продаже клуба в истории НХЛ. До этого самой рекордной продажей в истории лиги была продажа «Монреаль Канадиенс» в 2009 году за 575 млн долларов.

Отмечается, что десять процентов акций «Оттавы» будут принадлежать 23-летней Анне Мелник и 20-летней Оливии Мелник — дочерям предыдущего владельца клуба Юджина Мелника, который скоропостижно скончался в 2022 году. Управление клубом перешло им от отца в наследство.

Сделка официально была закрыта вчера, а уже сегодня должна состояться презентация нового владельца клуба. Отмечается, что Эндлауэр намерен проводить большое количество времени в канадской столице, чтобы принимать активное участие в деятельности «Оттавы».