Никита Задоров начал массовую драку, заступившись за партнера

25 сентября состоялся предсезонный матч между «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен».

В одном из эпизодов словацкий нападающий «Сиэтла» Мариан Студенич жестко приложил форварда «Калгари» Джейкоба Пеллетье, но через несколько секунд сам попал под горячий прием приехавшего разбираться Никиту Задорова. Так началась массовая драка.