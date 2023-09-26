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12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Задоров начал массовую драку, заступившись за партнера

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров отметился ярким действием в товарищеском матче с «Сиэтлом».

Калгари
Сиэтл
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25 сентября состоялся предсезонный матч между «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен».
В одном из эпизодов словацкий нападающий «Сиэтла» Мариан Студенич жестко приложил форварда «Калгари» Джейкоба Пеллетье, но через несколько секунд сам попал под горячий прием приехавшего разбираться Никиту Задорова. Так началась массовая драка.

Встреча завершилась победой «Кракена» со счетом 5:3.

В составе «Калгари» на лед вышли Никита Задоров и 21-летний защитник Ян Кузнецов. В составе «Кракена» хоккеистов из России нет.

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Никита Задоров начал массовую драку, заступившись за партнера
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