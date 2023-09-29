«Господи, как же я стар». Овечкин рассмешил американских журналистов

19-летний Мирошниченко провел дебютную игру за «Вашингтон» и стал автором двух голевых передач. Овечкин записал на свой счет один результативный пас. Во время послематчевого общения с журналистами капитан «Вашингтона» выступил в качестве переводчика Мирошниченко, который был признан второй звездой матча.
«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми… Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился. Для меня это очень воодушевляюще», — сказал Мирошниченко.
Во время перевода слов Мирошниченко с русского на английский язык Овечкин в шутку сказал: «Господи, как же я стар».
Овечкин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером. Мирошниченко на тот момент было лишь четыре месяца.
Мирошниченко является воспитанником омского «Авангарда». Он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2022 года под общим 20-м номером. В мае этого года нападающий заключил со «столичными» трехлетний контракт новичка.