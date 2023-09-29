«Господи, как же я стар». Овечкин рассмешил американских журналистов

19-летний Мирошниченко провел дебютную игру за «Вашингтон» и стал автором двух голевых передач. Овечкин записал на свой счет один результативный пас. Во время послематчевого общения с журналистами капитан «Вашингтона» выступил в качестве переводчика Мирошниченко, который был признан второй звездой матча.

«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми… Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился. Для меня это очень воодушевляюще», — сказал Мирошниченко.

Во время перевода слов Мирошниченко с русского на английский язык Овечкин в шутку сказал: «Господи, как же я стар».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bf5ff809db8b8ece&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239434" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером. Мирошниченко на тот момент было лишь четыре месяца.