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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Господи, как же я стар». Овечкин рассмешил американских журналистов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил переводчиком своего партнера по команде Ивана Мирошниченко после предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» (4:3).

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Источник: AP 2023

19-летний Мирошниченко провел дебютную игру за «Вашингтон» и стал автором двух голевых передач. Овечкин записал на свой счет один результативный пас. Во время послематчевого общения с журналистами капитан «Вашингтона» выступил в качестве переводчика Мирошниченко, который был признан второй звездой матча.

«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми… Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился. Для меня это очень воодушевляюще», — сказал Мирошниченко.

Во время перевода слов Мирошниченко с русского на английский язык Овечкин в шутку сказал: «Господи, как же я стар».

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером. Мирошниченко на тот момент было лишь четыре месяца.

Мирошниченко является воспитанником омского «Авангарда». Он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2022 года под общим 20-м номером. В мае этого года нападающий заключил со «столичными» трехлетний контракт новичка.

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