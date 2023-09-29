Капризов оформил дубль в первом предсезонном матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Колорадо Эвеланш» (4:2) в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Колорадо Эвеланш» (4:2) в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дублем в этой встрече отметился нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. 26-летний россиянин забросив первую шайбу уже на 32-й секунде матча, поразив ворота Юстуса Аннунена точным броском с разворота.
В конце матча Капризов забросил свою вторую шайбу, отправив ее уже в пустые ворота и тем самым установив окончательный счет матча. Российский нападающий был признан первой звездой матча. Стоит отметить, что Капризов впервые появился на льду с нашивкой вице-капитана «Миннесоты».
В другом предсезонном «Вашингтон Кэпиталз» одержал минимальную победу над «Детройт Ред Уингз» (4:3). В этой игре набранными очками отметились сразу три российских игрока — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко. Все трое отметились голевыми передачами, при этом 19-летний Мирошниченко записал на свой счет сразу два ассиста.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.