Капризов оформил дубль в первом предсезонном матче НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=28786ec0c2904d83&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239437" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дублем в этой встрече отметился нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. 26-летний россиянин забросив первую шайбу уже на 32-й секунде матча, поразив ворота Юстуса Аннунена точным броском с разворота.

В конце матча Капризов забросил свою вторую шайбу, отправив ее уже в пустые ворота и тем самым установив окончательный счет матча. Российский нападающий был признан первой звездой матча. Стоит отметить, что Капризов впервые появился на льду с нашивкой вице-капитана «Миннесоты».

В другом предсезонном «Вашингтон Кэпиталз» одержал минимальную победу над «Детройт Ред Уингз» (4:3). В этой игре набранными очками отметились сразу три российских игрока — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко. Все трое отметились голевыми передачами, при этом 19-летний Мирошниченко записал на свой счет сразу два ассиста.