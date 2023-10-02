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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США

Белорусского защитника «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингс» Егора Романова арестовали в перерыве матча Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), сообщает The Tribune Democrat.

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Источник: AP 2023

Инцидент произошел во время матча, в котором клуб «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингс» играл на выезде с командой «Джонстаун Томахокс».

По информации источника, 20-летнего хоккеиста арестовали в связи с непогашенным ордером на арест, который был выдан два года назад, когда он выступал за юниорский клуб «Эсмарк Старс». Романову предъявили обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

Егор Романов перешел в «Нью-Гэмпшир» летом 2023 года. Он провел в составе команды четыре матча.

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Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США
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