Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США

Инцидент произошел во время матча, в котором клуб «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингс» играл на выезде с командой «Джонстаун Томахокс».

По информации источника, 20-летнего хоккеиста арестовали в связи с непогашенным ордером на арест, который был выдан два года назад, когда он выступал за юниорский клуб «Эсмарк Старс». Романову предъявили обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.