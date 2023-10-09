Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в сезоне-2023/24

Как сообщает Forbes, доход Овечкина составит $17,5 млн, из которых $12,5 млн хоккеист получит за контракт, а $5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам. Первое место с россиянином делит нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Он также суммарно заработает $17,5 млн, однако получит $16,5 млн по условиям контракта и $1 млн за спонсорские соглашения.

Из российских хоккеистов в рейтинг также вошел нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который занял пятое место. 26-летний хоккеист получит $13 млн из которых $12,5 млн за контракт.