Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в сезоне-2023/24
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, первое место в нем занял российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, первое место в нем занял российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Как сообщает Forbes, доход Овечкина составит $17,5 млн, из которых $12,5 млн хоккеист получит за контракт, а $5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам. Первое место с россиянином делит нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Он также суммарно заработает $17,5 млн, однако получит $16,5 млн по условиям контракта и $1 млн за спонсорские соглашения.
Из российских хоккеистов в рейтинг также вошел нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который занял пятое место. 26-летний хоккеист получит $13 млн из которых $12,5 млн за контракт.
38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Александр забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 шайбы. В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».