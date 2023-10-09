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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в сезоне-2023/24

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, первое место в нем занял российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Forbes, доход Овечкина составит $17,5 млн, из которых $12,5 млн хоккеист получит за контракт, а $5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам. Первое место с россиянином делит нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Он также суммарно заработает $17,5 млн, однако получит $16,5 млн по условиям контракта и $1 млн за спонсорские соглашения.

Из российских хоккеистов в рейтинг также вошел нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который занял пятое место. 26-летний хоккеист получит $13 млн из которых $12,5 млн за контракт.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Александр забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 шайбы. В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

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