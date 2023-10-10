10 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score

Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял восьмое место. В топ-20 также попали нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Единственным российским защитником в топ-100 оказался Михаил Сергачев из «Тампы». Он занял 74-е место.