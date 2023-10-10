10 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score
The Score составил рейтинг 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. В список вошли 10 российских игроков.
The Score составил рейтинг 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. В список вошли 10 российских игроков.
Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял восьмое место. В топ-20 также попали нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Единственным российским защитником в топ-100 оказался Михаил Сергачев из «Тампы». Он занял 74-е место.
Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин стал лишь 34-м в рейтинге.
Топ-10 и места россиян:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
5. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»;
6. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;
7. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
9. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
10. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;
…
16. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
20. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
28. Игорь Шестеркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
30. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
34. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
40. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
48. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
63. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»;
74. Михаил Сергачев, «Тампа-Бэй Лайтнинг».