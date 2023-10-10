Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Ак Барс
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Лада
30
Хоккей. НХЛ
11.10
Тампа-Бэй
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
11.10
Питтсбург
Чикаго
Хоккей. НХЛ
11.10
Вегас
Сиэтл
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

10 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score

The Score составил рейтинг 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. В список вошли 10 российских игроков.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял восьмое место. В топ-20 также попали нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Единственным российским защитником в топ-100 оказался Михаил Сергачев из «Тампы». Он занял 74-е место.

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин стал лишь 34-м в рейтинге.

Топ-10 и места россиян:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
5. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»;
6. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;
7. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
9. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
10. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;

16. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
20. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
28. Игорь Шестеркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
30. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
34. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
40. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
48. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
63. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»;
74. Михаил Сергачев, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карпин объяснил отсутствие Головина на тренировке сборной России
Сестра Антона Шипулина решила возобновить карьеру в биатлоне в 39 лет
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь