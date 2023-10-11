«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ
19-летний российский нападающий переведен в «Херши», фарм-клуб столичной команды.
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19-летний российский нападающий переведен в «Херши», фарм-клуб столичной команды.
Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб вместе с другим нападающим — Райли Саттером.
Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте 2022 года под 20-м номером. Минувший сезон Мирошниченко провел в КХЛ за омский «Авангард». Молодой нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
В предсезонке-2023/24 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах за «Вашингтон» и сделал 2 результативные передачи.
14 октября «Вашингтон» проведет первый матч сезона-2023/24. «Кэпиталс» встретятся с «Питтсбург Пингвинз».