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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ

19-летний российский нападающий переведен в «Херши», фарм-клуб столичной команды.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб вместе с другим нападающим — Райли Саттером.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте 2022 года под 20-м номером. Минувший сезон Мирошниченко провел в КХЛ за омский «Авангард». Молодой нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

В предсезонке-2023/24 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах за «Вашингтон» и сделал 2 результативные передачи.

14 октября «Вашингтон» проведет первый матч сезона-2023/24. «Кэпиталс» встретятся с «Питтсбург Пингвинз».

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