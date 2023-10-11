«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте 2022 года под 20-м номером. Минувший сезон Мирошниченко провел в КХЛ за омский «Авангард». Молодой нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.