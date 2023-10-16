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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

19-летний российский защитник Минтюков открыл счет голам в НХЛ

В обеих встречах игрового дня НХЛ забитыми голами отличились российские хоккеисты.

Анахайм
Каролина
Оттава
Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

«Оттава Сенаторз» дома обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в матче на восьмой минуте открыл российский нападающий Владимир Тарасенко, отметившийся своей первой шайбой в составе «сенаторов». Также у «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачук (29', 53'), Матье Жозеф (40') и Тим Штюцле (58'). У гостей отличились Энтони Сирелли (22') и Таннер Жанно (33').

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Тарасенко также поучаствовал в шайбе Жозефа, отметившись голевой передачой, а российский защитник «Оттава» Артем Зуб принял участие во второй шайбе Ткачука. Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев впервые в этом сезоне покинули лед без набранных очков, закончив матч с отрицательной полезностью «-2».

Во втором матче игрового дня «Анахайм Дакс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» (6:3). В составе хозяев первой заброшенной шайбой в НХЛ отметился 19-летний защитник Павел Минтюков. Для молодого россиянина это была вторая игра в Национальной хоккейной лиге.

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Минтюков играл в паре с другим россиянином Ильей Любушкиным, который не отметился результативными действиями, но закончил матч с полезностью «+2». У «ураганов» результативной передачей отметился Дмитрий Орлов, но 32-летний россиянин закончил матч с наихудшей полезностью среди всех игроков в матче — «-5».

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