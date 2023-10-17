«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Калгари»

После первого периода «Калгари» вел в счете 2:0 благодаря шайбам Адама Ружички (5') и Диллона Дюбе (18'). Во втором периоде хоккеисты «Вашингтона» сравняли счет усилиями Мэттью Филлипса (27') и Коннора МакМайкла (30'). Матч дошел до серии буллитов, где единственный точный бросок нанес российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Капитан «столичных» Александр Овечкин не реализовал свою попытку и закончил матч без бросков в створ в ворот «Калгари».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал победу над «Аризоной Койотис» (2:1). Российский нападающий Артемий Панарин поучаствовал в победном голе «Рейнджерс», отдав голевую на Винсента Трочека. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков по воротам, а также в третьем периоде записал на свой счет отраженный буллит. Он был признан первой звездой матча.

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«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Нью-Джерси Девилз» (4:3). По ходу третьего периода хоккеисты «Флориды» вели в счете 4:0 и едва не упустили победу. Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 33 из 36 бросков по своим воротам, пропустив две шайбы при игре в меньшинстве.

«Детройт Ред Уингз» на выезде уверенно переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (4:0). Российский нападающий «Детройта» Клим Костин третью игру подряд не может набрать очки, но в этот раз поучаствовал в драке с защитником «Коламбуса» Эриком Гудбрансоном.

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