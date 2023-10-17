Прервалась серия «Вашингтона» по продаже всех билетов на домашний матч

В ночь с 16 на 17 октября «Вашингтон» провел матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз», в котором в серии буллитов одержал победу со счетом 3:2. На матче присутствовали 16 489 фанатов. Всего домашний стадион столичного клуба «Кэпитал Уан-Арена» вмещает 18 506 болельщиков.

Таким образом прервалась серия «Кэпиталз» из 588 домашних встреч с распроданными всеми билетами. За это время столичная команда одержала 367 побед. Матчи, которые были проведены во время пандемии коронавируса с пустыми трибунами, при этом не учитывались.