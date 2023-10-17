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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Прервалась серия «Вашингтона» по продаже всех билетов на домашний матч

На домашнюю встречу «Вашингтон Кэпиталз» не были проданы все билеты впервые за 14 лет, сообщает Washington Post.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В ночь с 16 на 17 октября «Вашингтон» провел матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз», в котором в серии буллитов одержал победу со счетом 3:2. На матче присутствовали 16 489 фанатов. Всего домашний стадион столичного клуба «Кэпитал Уан-Арена» вмещает 18 506 болельщиков.

Таким образом прервалась серия «Кэпиталз» из 588 домашних встреч с распроданными всеми билетами. За это время столичная команда одержала 367 побед. Матчи, которые были проведены во время пандемии коронавируса с пустыми трибунами, при этом не учитывались.

Последний раз «Вашингтон Кэпиталз» не собрали полную арену на домашний матч в марте 2009 года.

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 Прервалась серия «Вашингтона» по продаже всех билетов на домашний матч
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