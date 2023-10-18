Два российских хоккеиста признаны первыми звездами матчей НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил первый гол в текущем сезоне НХЛ, в концовке матча отправив шайбу уже в пустые ворота «Сиэтла».

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

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В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Аризону Койотис» (1:0). Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 14 бросков по своим воротам и оформил 17-й шатаут в карьере в НХЛ. 28-летний россиянин также был признан первой звездой матча.

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» (5:2). Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился шайбой в большинстве и двумя результативными передачами. Эта шайба стала для россиянина первой в текущем сезоне. Он был признан второй звездой матча.

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«Филадельфия Флайерз» дома одержала победу над «Ванкувер Канадиенс» (2:0). Российский защитник Егор Замула забросил свою первую шайбу в НХЛ и был признан третьей звездой матча.

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«Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграли «Виннипег Джетс» (5:1). Первое очко в этом сезоне набрал российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников, поучаствовавший в единственной шайбе своей команды.