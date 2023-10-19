Россиянин получил травму после броска Овечкина: видео

В начале третьего периода 28-летний хоккеист заблокировал своим телом бросок капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который он нанес с близкого расстояния. После броска Зуб упал на лед и впоследствии был вынужден уйти в раздевалку.
Во втором периоде Зуб отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне, отличившись на 25-й минуте. Ему ассистировал его соотечественник Владимир Тарасенко, который на пятой минуте открыл счет в матче.
«Оттава» начала новый сезон с трех побед в четырех матчах. На данный момент подопечные Ди Джей Смита возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.