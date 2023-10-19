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09:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянин получил травму после броска Овечкина: видео

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артем Зуб получил сильное рассечение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» (6:1).

Оттава
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В начале третьего периода 28-летний хоккеист заблокировал своим телом бросок капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который он нанес с близкого расстояния. После броска Зуб упал на лед и впоследствии был вынужден уйти в раздевалку.

Во втором периоде Зуб отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне, отличившись на 25-й минуте. Ему ассистировал его соотечественник Владимир Тарасенко, который на пятой минуте открыл счет в матче.

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«Оттава» начала новый сезон с трех побед в четырех матчах. На данный момент подопечные Ди Джей Смита возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.

Оттава
6:1
2:1, 3:0, 1:0
Вашингтон
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