Россиянин получил травму после броска Овечкина: видео

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В начале третьего периода 28-летний хоккеист заблокировал своим телом бросок капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который он нанес с близкого расстояния. После броска Зуб упал на лед и впоследствии был вынужден уйти в раздевалку.

Во втором периоде Зуб отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне, отличившись на 25-й минуте. Ему ассистировал его соотечественник Владимир Тарасенко, который на пятой минуте открыл счет в матче.

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