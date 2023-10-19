Овечкин впервые в карьере провел два матча подряд без бросков в створ

38-летний хоккеист не сумел нанести ни одного броска в створ ворот в двух последних матчах своей команды — против «Калгари Флэймз» (3:2 Б) и «Оттавы Сенаторз» (1:6). Серия Овечкина с бросками хотя бы в каждом втором матче с учетом плей-офф составляла 1496 игр, что являлось самой длительной серий в истории лиги как минимум с сезона 1959/60, когда начали собирать данную статистику.

Стоит отметить, что в двух последних матчах семь бросков Овечкина были заблокированы защитой соперника. В первом матче сезона против «Питтсбург Пингвинз» (0:4) Овечкин нанес четыре броска в створ ворот.