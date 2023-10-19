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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин впервые в карьере провел два матча подряд без бросков в створ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел два подряд матча без бросков в створ ворот. Об этом сообщает Opta Sports.

Оттава
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Источник: Reuters

38-летний хоккеист не сумел нанести ни одного броска в створ ворот в двух последних матчах своей команды — против «Калгари Флэймз» (3:2 Б) и «Оттавы Сенаторз» (1:6). Серия Овечкина с бросками хотя бы в каждом втором матче с учетом плей-офф составляла 1496 игр, что являлось самой длительной серий в истории лиги как минимум с сезона 1959/60, когда начали собирать данную статистику.

Стоит отметить, что в двух последних матчах семь бросков Овечкина были заблокированы защитой соперника. В первом матче сезона против «Питтсбург Пингвинз» (0:4) Овечкин нанес четыре броска в створ ворот.

Кроме того, Овечкин в третий раз в карьере не забил в трех стартовых матчах сезона. Ранее с капитаном «Вашингтона» это случалось в локаутном сезоне 2012/13 и в сезоне 2022/23. В первом случае Овечкин забросил свою первую шайбу в пятом матче сезона, во втором — в четвертом.

Оттава
6:1
2:1, 3:0, 1:0
Вашингтон
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