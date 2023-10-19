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09:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вашингтон» потерпел крупнейшее за полтора года поражение в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде разгромно проиграл «Оттаве Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Оттава
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Источник: Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко (5'), Джош Норрис (13', 22'), Артем Зуб (25'), Клод Жиру (36') и Джейк Сандерсон (53'). У «Вашингтона» единственный точный бросок совершил защитник Джон Карлссон (19'). В заброшенной шайбе почувствовал капитан команды Александр Овечкин, набравший первое очко в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поражение от стало «Оттавы» стало для «Вашингтона» крупнейшим за последние 19 месяцев. Последний раз «столичные» проигрывали с такой разницей 29 марта 2022 года. Тогда «Вашингтон» дома уступил «Каролине Харрикейнз» (1:6).

«Вашингтон» начал новый сезон с двух поражений в трех матчах, обыграв в серии буллитов «Калгари Флэймз» (3:2 Б). На данный момент подопечные Спенсера Карбери занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Оттава
6:1
2:1, 3:0, 1:0
Вашингтон
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