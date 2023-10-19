«Вашингтон» потерпел крупнейшее за полтора года поражение в НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко (5'), Джош Норрис (13', 22'), Артем Зуб (25'), Клод Жиру (36') и Джейк Сандерсон (53'). У «Вашингтона» единственный точный бросок совершил защитник Джон Карлссон (19'). В заброшенной шайбе почувствовал капитан команды Александр Овечкин, набравший первое очко в сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b6bd7372d2f37ac&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239570" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поражение от стало «Оттавы» стало для «Вашингтона» крупнейшим за последние 19 месяцев. Последний раз «столичные» проигрывали с такой разницей 29 марта 2022 года. Тогда «Вашингтон» дома уступил «Каролине Харрикейнз» (1:6).