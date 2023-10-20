Дубль Никиты Кучерова принес «Тампе» победу над «Ванкувером»
19 октября в НХЛ прошли 12 матчей, и во многих ключевую роль сыграли российские хоккеисты.
«Тампа-Бэй» на домашнем льду одолела «Ванкувер» (4:3). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил шайбы в конце второго и начале третьего периодов, доведя счет в матче с ничейного (2:2) до победного. В концовке канадской команде удалось сократить преимущество. Итоговый счет — 4:3.
«Миннесота» уступил дома «Лос-Анджелес Кингз» с счетом 3:7. В матче отличились сразу двое россиян — одну из трех шайб хозяев забил Кирилл Капризов. Россиянин отличился во всех четырех стартовых матчах своей команды, повторив личный рекорд по результативной серии со старта нового сезона НХЛ.
В составе победителей отличился Владислав Гавриков, который в конце предыдущего сезона был обменян в калифорнийский клуб из «Коламбуса».
«Флорида» обыграла «Торонто» со счетом 3:1. Сергей Бобровский вышел на второе место по победам среди голкиперов «Флориды»: 107 побед в 189 матчах за «Пантерс» в регулярных чемпионатах. Рекордсменом «Флориды» по количеству побед является канадец Роберто Луонго (230).
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев впервые в сезоне отыграл на ноль. Шатаут стал для россиянина 14-м в карьере. Клуб Георгиева обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:0, а российский вратарь был признан первой звездой матча. Также голевой передачей отметился нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.
19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с «Далласом». Калифорнийцы уступили клубу из Техаса со счетом 2:3.
В проигранном домашнем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» результативную передачу на свой счет записал российский нападающий Артемий Панарин. Команда из Нью-Йорка уступила «Нэшвиллу» со счетом 1:4.