Дубль Никиты Кучерова принес «Тампе» победу над «Ванкувером»

«Тампа-Бэй» на домашнем льду одолела «Ванкувер» (4:3). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил шайбы в конце второго и начале третьего периодов, доведя счет в матче с ничейного (2:2) до победного. В концовке канадской команде удалось сократить преимущество. Итоговый счет — 4:3.

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«Миннесота» уступил дома «Лос-Анджелес Кингз» с счетом 3:7. В матче отличились сразу двое россиян — одну из трех шайб хозяев забил Кирилл Капризов. Россиянин отличился во всех четырех стартовых матчах своей команды, повторив личный рекорд по результативной серии со старта нового сезона НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239581&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей отличился Владислав Гавриков, который в конце предыдущего сезона был обменян в калифорнийский клуб из «Коламбуса».

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 2, 20.10.2023, 3:00 Миннесота 3 Лос-Анджелес 7

«Флорида» обыграла «Торонто» со счетом 3:1. Сергей Бобровский вышел на второе место по победам среди голкиперов «Флориды»: 107 побед в 189 матчах за «Пантерс» в регулярных чемпионатах. Рекордсменом «Флориды» по количеству побед является канадец Роберто Луонго (230).

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев впервые в сезоне отыграл на ноль. Шатаут стал для россиянина 14-м в карьере. Клуб Георгиева обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:0, а российский вратарь был признан первой звездой матча. Также голевой передачей отметился нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 2, 20.10.2023, 5:30 Колорадо 4 Чикаго 0

19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с «Далласом». Калифорнийцы уступили клубу из Техаса со счетом 2:3.