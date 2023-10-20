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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вегас» начал сезон НХЛ с пяти побед подряд, повторив рекорд для чемпионов

Минувшей ночью действующий обладатель Кубка Стэнли обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 5:3.

Вегас
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Источник: Reuters

«Вегас Голден Найтс» удачно начали сезон. Ранее «Рыцари» обыграли «Даллас» в серии буллитов (3:2), а также одержали победу над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом», все три — со счетом 4:1.

Пять побед подряд на старте сезона — повторенный рекорд для чемпионов. Первыми подобное достижение установили «Оттава Сенаторз» в сезоне-1920/2021, а затем в сезоне-1985/1986 повторили в другом канадском клубе — «Эдмонтон Ойлерз». Следует отметить, что установивший рекорд клуб «Оттава Сенаторз» был расформирован в 1934 году. Нынешний клуб с тем же названием дебютировал в НХЛ в 1992 году.

Летом 2023 года «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли, переиграв «Флориду» в финальной серии в пяти матчах.

За клуб из Невады играют российские нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Еще один россиянин — 23-летний форвард Григорий Денисенко — в октябре был помещен на драфт отказов и, вероятнее всего, проведет сезон за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ — «Хендерсон Сильвер Найтс».

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3:5
1:1, 1:2, 1:2
Вегас
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