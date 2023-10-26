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26 октября, источник: Sportmail.ru

Подколзин покинул лед на носилках после силового приема в АХЛ: видео

Российский нападающий «Абботсфорд Кэнакс» Василий Подколзин попал в больницу после матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) против «Колорадо Иглз» (5:2).

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22-летний нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» получил силовой прием от канадского защитника Китона Миддлтона, ударился о борт и упал на лед. Хоккеиста унесли с площадки на носилках, позже он был госпитализирован.

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Через некоторое время Подколзин опубликовал в соцсетях фото из больничной палаты с подписью: «Все в порядке, не волнуйтесь».

Подколзин является лучшим бомбардиром АХЛ среди россиян. На его счету шесть матчей, в которых он забросил пять шайб и сделал три результативные передачи. В матче с «Колорадо» россиянин отметился голевой передачей.

«Ванкувер» выбрал Подколзина под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В НХЛ россиянин провел 118 матчей и набрал 33 (18+15) очка. Последний раз Подколзин играл за «Ванкувер» в марте этого года, после чего был отправлен в фарм-клуб в АХЛ.

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