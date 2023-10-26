Подколзин покинул лед на носилках после силового приема в АХЛ: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a60fd50cfc545789&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239624" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

22-летний нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» получил силовой прием от канадского защитника Китона Миддлтона, ударился о борт и упал на лед. Хоккеиста унесли с площадки на носилках, позже он был госпитализирован.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4abe77df5e6bf528&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239623" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через некоторое время Подколзин опубликовал в соцсетях фото из больничной палаты с подписью: «Все в порядке, не волнуйтесь».

Подколзин является лучшим бомбардиром АХЛ среди россиян. На его счету шесть матчей, в которых он забросил пять шайб и сделал три результативные передачи. В матче с «Колорадо» россиянин отметился голевой передачей.