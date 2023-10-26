Подколзин покинул лед на носилках после силового приема в АХЛ: видео

22-летний нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» получил силовой прием от канадского защитника Китона Миддлтона, ударился о борт и упал на лед. Хоккеиста унесли с площадки на носилках, позже он был госпитализирован.
Через некоторое время Подколзин опубликовал в соцсетях фото из больничной палаты с подписью: «Все в порядке, не волнуйтесь».
Подколзин является лучшим бомбардиром АХЛ среди россиян. На его счету шесть матчей, в которых он забросил пять шайб и сделал три результативные передачи. В матче с «Колорадо» россиянин отметился голевой передачей.
«Ванкувер» выбрал Подколзина под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В НХЛ россиянин провел 118 матчей и набрал 33 (18+15) очка. Последний раз Подколзин играл за «Ванкувер» в марте этого года, после чего был отправлен в фарм-клуб в АХЛ.