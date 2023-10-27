Журналист ESPN: «Вашингтон» — слуга Овечкина. Клуб делает все, чтобы рекорд был побит

«У вас был шанс сделать что-то важное с составом, чтобы омолодить его и измениться. Они не будут устраивать перестройку, пока не доведут Овечкина до рекорда Гретцки? Да! Франшиза прямо сейчас — слуга Овечкина для того, чтобы он побил рекорд. И это нормально. Если это то, что вы хотите сделать, это замечательно. Потому что он приносит вам кучу денег. И он помог вам выиграть Кубок Стэнли. Он сделал из организации просто что-то вроде банкомата. Если вы хотите следовать этому пути, всё нормально. Дайте ему гарантии безопасности, подписав Бекстрёма за прошлые заслуги. Определенно не за то, что он будет делать дальше. Раздавайте подобные контракты. Если вы хотите это сделать, всё в порядке. Он заслужил это право, а вы заслужили право строить такую команду.



Но лучшее, что могут сделать “Кэпиталз” в этом сезоне, — это быть абсолютно ужасными. Может быть, в этом-то и дело! Возможно, они переподписали всех, потому что поняли: это могло бы увеличить их шансы на участие в драфтовой лотерее. Потому что им нужно понять, что будет после Овечкина. А сделать это можно, добившись успеха на драфте. У вас не получится добиться оного, если вы будете средней командой из середины таблицы. “Вашингтон” мог бы быть такой командой при других обстоятельствах.



Я аплодирую “Кэпиталз” за их нынешнее воплощение, которое заключается в наблюдении за тем, как Овечкин бросает каждый раз, когда шайба приходит к нему, и в то же время они пытаются гнаться за рекордом, будучи не особо хорошей командой. Но лучший сценарий для команды — попасть в топ-3 на драфте, начав думать о том, как будет выглядеть жизнь после Овечкина», — приводит «Чемпионат» слова Грега Вышински.