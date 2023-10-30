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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Кузнецова и два ассиста Овечкина принесли победу «Вашингтону»

29 октября состоялись четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
Сан-Хосе
Эдмонтон
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Источник: Reuters

«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» с счетом 3:1. Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне, а в активе Александра Овечкина две голевые передачи. Таким образом, Александр продлил результативную серию до шести матчей. «Сан-Хосе» при этом проиграл со старта сезона девятый матч подряд и идет последним в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в матче на открытом воздухе со счетом 5:2. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел первый матч после небольшого повреждения и отметился результативной передачей. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Нью-Джерси» был сильнее «Миннесоты» со счетом 4:3. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Колорадо» со счетом 0:4 уступил «Баффало», Голкипер Александр Георгиев пропустил три шайбы в матче.

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Вашингтон
3:1
0:1, 0:0, 3:0
Сан-Хосе
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