Гол Кузнецова и два ассиста Овечкина принесли победу «Вашингтону»

«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» с счетом 3:1. Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне, а в активе Александра Овечкина две голевые передачи. Таким образом, Александр продлил результативную серию до шести матчей. «Сан-Хосе» при этом проиграл со старта сезона девятый матч подряд и идет последним в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239640" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в матче на открытом воздухе со счетом 5:2. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел первый матч после небольшого повреждения и отметился результативной передачей. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Нью-Джерси» был сильнее «Миннесоты» со счетом 4:3. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».