Гол Кузнецова и два ассиста Овечкина принесли победу «Вашингтону»
29 октября состоялись четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.
29 октября состоялись четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» с счетом 3:1. Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне, а в активе Александра Овечкина две голевые передачи. Таким образом, Александр продлил результативную серию до шести матчей. «Сан-Хосе» при этом проиграл со старта сезона девятый матч подряд и идет последним в НХЛ.
«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в матче на открытом воздухе со счетом 5:2. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел первый матч после небольшого повреждения и отметился результативной передачей. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Нью-Джерси» был сильнее «Миннесоты» со счетом 4:3. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Колорадо» со счетом 0:4 уступил «Баффало», Голкипер Александр Георгиев пропустил три шайбы в матче.